Блок выведения Волга вместе со спутником штатно отделился от стартовавшей с Плесецка ракеты-носителя Союз-2.1в.

Блок выведения "Волга" вместе со спутником штатно отделился от стартовавшей с Плесецка ракеты-носителя "Союз-2.1в".Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.Отмечается, что выведение спутника, запущенного в интересах Минобороны России, займет несколько часов.Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", проведенный в нынешнем году с космодрома Плесецк, предыдущий состоялся 10 июля.