Школа в Нижегородской области, где произошло массовое отравление, возобновляет работу. Об этом сообщили власти города.

Школа в Нижегородской области, где произошло массовое отравление, возобновляет работу. Об этом сообщили власти города.В понедельник занятия пришлось приостановить — 44 ребенка и один взрослый попали в больницу с признаками отравления газом. После этого эксперты взяли пробы воздуха, но нарушений не выявили, сообщает "Россия 24".По предварительным данным, причиной происшествия стал выброс газа на станции распределения топлива, она расположена всего в нескольких километрах от школы. Там, впрочем, заявили, что утечек не найдено.