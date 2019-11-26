Диана Шурыгина поделилась пикантным видео. На нем девушка умудрилась засветить грудь.

Диана Шурыгина поделилась пикантным видео. На нем девушка умудрилась засветить грудь.Дело происходило на морском побережье вечером. Как стало известно, знаменитость выполняла чье-то задание, при этом жалуясь на то, что поручение весьма жестоко. По чьему-то требованию известная по скандалу об изнасиловании Диана должна была искупаться в морских водах абсолютно голая.Как сообщает , изначально блогерша одета в свободную футболку с радужной надписью Billie Eilish. Впрочем, это ненадолго. Как только Шурыгина заканчивает объяснять происходящее, она начинает раздеваться. Сперва девушка стаскивает с себя футболку, а потом, прижимая к себе большое пушистое полотенце, начинает развязывать бретели верхней части купальника.Как только грудь девушки оказывается на свободе, Диана, прикрывая ее руками, бежит к воде, сломя голову. В кадре появляется человек, из чего можно сделать вывод, что на пляже имеются посторонние. Этот факт сильно накаляет и без того одновременно и пикантную, и неловкую ситуацию. Впрочем, оказавшись в воде, Шурыгина опускает руки.Свое задание блогерша считает выполненным, хотя это весьма спорное утверждение. По условиям задания Диана должна была искупаться полностью голой, однако она предпочла оставить трусики все же на месте.