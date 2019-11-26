Возле столицы Албании произошло сильное землетрясение. Его магнитуду оценивают в 6,4. По предварительным данным, пострадавших сотни, есть разрушения. Известно о четверых погибших.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-silnoe-zemletryasenie-v-albanii-chetvero-pogibshix-sotni-postradavshix.html" target="_blank">Сильное землетрясение в Албании: четверо погибших, сотни пострадавших</a> - Возле столицы Албании произошло сильное землетрясение. Его магнитуду оценивают в 6,4. По предварительным данным, пострадавших сотни, есть разрушения. Известно о четверых погибших.
[url=https://33live.ru/novosti/26-11-2019-silnoe-zemletryasenie-v-albanii-chetvero-pogibshix-sotni-postradavshix.html]Сильное землетрясение в Албании: четверо погибших, сотни пострадавших[/url] - Возле столицы Албании произошло сильное землетрясение. Его магнитуду оценивают в 6,4. По предварительным данным, пострадавших сотни, есть разрушения. Известно о четверых погибших.