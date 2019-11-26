Сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал, что во вторник, 26 ноября, в Москву придет потепление. Днем столбики термометров покажут -1...-3. Осадков в столице не ожидается, передает ..

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что во вторник, 26 ноября, в Москву придет потепление. Днем столбики термометров покажут -1...-3. Осадков в столице не ожидается, передает .Ветер будет дуть с порывами 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, уточняет телеканал "".