Суд обязал двух российским военнослужащих компенсировать Министерству обороны страны ущерб, полученный при случайном запуске авиационной ракеты в Крыму. Подобное наказание за ЧП некоторые эксперты назвали откровенной глупостью.

Суд обязал двух российским военнослужащих компенсировать Министерству обороны страны ущерб, полученный при случайном запуске авиационной ракеты в Крыму. Подобное наказание за ЧП некоторые эксперты назвали откровенной глупостью.Фальшстарт авиационной ракеты в Крыму привел к уничтожению двух летательных аппаратов и повреждению комплекса "Ока". Пострадало в результате ЧП и другое оборудование, а также были снесены ворота со стеной в ангаре.К счастью, люди в результате инцидента не пострадали. Однако двое военнослужащих теперь оказались в долговой яме – суд счел, что за случайный пуск ракеты они должны выплатить Минобороны 31 миллион рублей. Само военное ведомство требовало 46,5 миллиона. "Это величайшая глупость", – оценил претензии оборонного ведомства старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов."У них будут конфисковывать их квартиры, машины, семейные ценности, хрусталь, ковры? Это смешно", – цитирует эксперта. Он отметил, что Министерство обороны вместо выбивания денег из военных должно заниматься их обучением. "Надо повышать боевую выучку личного состава, тем более ракетных войск, береговой обороны", – подчеркнул Владимир Прохватилов.Материал дополняется.