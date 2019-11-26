Двое мужчин взяли с прилавка в торговом зале алкогольную продукцию и хотели выйти, не оплачивая товар, но были замечены работниками магазина...

Оперативники уголовного розыска межмуниципальных отделов МВД России «Куриловское» и «Красносельское» г. Москвы совместно с коллегами из патрульно-постовой службы задержали 22-летнего и 34-летнего приезжих, подозреваемых в совершении кражи и грабежа из столичных сетевых магазинов.В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из магазинов, расположенного в поселении Вороновское. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин взяли с прилавка в торговом зале алкогольную продукцию и хотели выйти, не оплачивая товар, но были замечены работниками магазина, которые предприняли попытку задержать злоумышленников. Однако одному из мужчин удалось скрыться на автомобиле, а второй был задержан прибывшими сотрудниками полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским менее чем за сутки удалось установить автомобиль соучастника задержанного. В ходе преследования водитель транспортного средства проигнорировал неоднократные требования сотрудников полиции остановиться и совершил наезд на одного из них. Полицейские продолжили преследование и, произведя из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам автомобиля, задержали злоумышленника.При применении табельного оружия никто не пострадал.Сотрудник полиции, получивший травмы, был доставлен в городскую клиническую больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Установлено, что задержанные также причастны к совершению кражи из сетевого продуктового магазина на территории поселения Щаповское.Общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей. Часть похищенного имущества была изъята в ходе личного досмотра подозреваемых, а также в ходе осмотра автомобиля, на котором пытался скрыться задержанный.По данным фактам следственными отделами МО МВД России «Куриловское» и «Красносельское» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 УК РФ «Грабеж» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемых к совершению иных противоправных деяний на территории столичного региона.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79