Что случилось с Владом Топаловым? Его супруга Регина Тодоренко рассказала, что тот изменился до неузнаваемости!

Что случилось с Владом Топаловым? Его супруга Регина Тодоренко рассказала, что тот изменился до неузнаваемости!По словам самой Регины, когда она только-только выходила замуж за Влада, тот казался ей совершенно другим человеком. Девушка думала, что он станет идеальным отцом для ее будущих детей, но все оказалось не совсем так, как она себе представляла."Когда мы познакомились, я подумала: "Боже! Какой клевый мужчина! Он будет идеальным отцом нашего ребенка". Потом я поняла, что это совершенно невыносимый мужик, которого в нашей семье могу выдержать только я", – рассказала Тодоренко в эфире "ХЗ шоу" на радио Energy.Казалось бы, спортивный красавец со сложным характером и громадной популярностью не захочет менять свой привычный уклад жизни, демонстрируя образ настоящего самца. Тем не менее, в последнее время певец буквально перестал походить на себя. В нем проснулась настоящая отцовская любовь к юному сыну Майклу. Как отмечает Регина, мужчина стремится использовать каждую возможность, чтобы побыть с ненаглядным чадом.24 Ноя 2019 в 11:45 PST"У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу...Вы знаете, есть такое выражение – "сумасшедшая мать". Вот у нас такой отец. Совершенно крейзанутый!", – подытожила Тодоренко. Она отметила, что они с Топаловым завели ребенка в осознанном возрасте, а потому с удовольствием занимаются своими родительскими обязанностями.