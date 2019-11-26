Сергей Лазарев нередко эпатирует женскую аудиторию провокационными фото. Не обошлось и в этот раз.

Сергей Лазарев нередко эпатирует женскую аудиторию провокационными фото. Не обошлось и в этот раз.Звезда отечественного шоу-бизнеса появился перед поклонниками абсолютно нагим. Таким образом певец представил пользователям обложку своего нового альбома. В кадре знаменитость позирует голой. Волосы влажные, как после хорошего занятия в спортзале, хотя томный взгляд как бы намекает – ой не за занятиями потел исполнитель.Как сообщает "", по всей видимости, новый трек-лист Лазарева должен получиться очень интимным. По крайней мере, обложка и внешний облик певца на ней тактично об этом намекают. Новые композиции выйдут в массы уже 29 ноября, о чем Сергей сообщил в подписи к фото: "Это Я. Новый альбом".В свою очередь пользователи пришли в экстаз от такого вида знаменитости. Не обошли его своим вниманием и представители российского шоу-бизнеса. Так участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава оставила забавный комментарий: "НАКОНЕЦ-ТО! УРАААААААА! МУЖИИИИИИИК!". Кроме того, среди тех, кто оценил примечательное фото, отметилась и певица Валерия.24 Ноя 2019 в 11:59 PSTПростые фанаты тоже заметили, что с нетерпением ожидают выхода нового альбома. За сутки фотография собрала множество тысяч лайков, однако их точно число может видеть только сам Лазарев – он скрыл возможность просмотра этой графы своими настройками приватности. Тем не менее, это никак не помешало пользователям выразить свое мнение в комментариях: "Как можно быть таким шикарным?", "Все, вы меня убили", "Шикарно. Офигенно. Огненно", "Как теперь работать?!".