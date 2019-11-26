Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал информацию о проведении круглого стола, посвященного обсуждению рекомендации отстранить Россию от соревнований. Дмитрий Песков заявил, ..

Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал информацию о проведении круглого стола, посвященного обсуждению рекомендации отстранить Россию от соревнований. Дмитрий Песков заявил, что президент не планирует встречаться с главами спортивных федераций, передает ТАСС.Ранее СМИ сообщили о том, что администрация лидера проведет срочное совещание с руководителями российского спорта. Темой встречи должно было стать обсуждение санкций WADA в отношении спортсменов. Как передает , заседание должно было состояться 9 декабря.