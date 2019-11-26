Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда...

ГИБДД Москвы обращается к автолюбителям с призывом быть более внимательнее и аккуратнее в связи с грядущими изменениями погодных условий.По прогнозам синоптиков со второй половины текущей недели возможно колебание климата, что связано с надвигающимся циклоном.Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но все еще будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным.При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно.В связи с этим, мы просим водителей быть более внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий важно не допускать резкие маневры, в том числе перестроения на высокой скорости автомобиля, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81