Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда...
ГИБДД Москвы обращается к автолюбителям с призывом быть более внимательнее и аккуратнее в связи с грядущими изменениями погодных условий.
По прогнозам синоптиков со второй половины текущей недели возможно колебание климата, что связано с надвигающимся циклоном.
Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но все еще будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным.
При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно.
В связи с этим, мы просим водителей быть более внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий важно не допускать резкие маневры, в том числе перестроения на высокой скорости автомобиля, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.
Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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