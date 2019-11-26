Знаменитый актер Виктор Сухоруков, звезда серии фильмов Брат, дал интервью корреспонденту Дни.ру. Артист откровенно высказался о карьере, личных отношениях и выдумках желтой прессы.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-suxorukov-o-brate-3-s-bodrovym-romane-s-dyagilevoj-i-potencii.html" target="_blank">Сухоруков о Брате-3 с Бодровым, романе с Дягилевой и потенции</a> - Знаменитый актер Виктор Сухоруков, звезда серии фильмов Брат, дал интервью корреспонденту Дни.ру. Артист откровенно высказался о карьере, личных отношениях и выдумках желтой прессы.
[url=https://33live.ru/novosti/26-11-2019-suxorukov-o-brate-3-s-bodrovym-romane-s-dyagilevoj-i-potencii.html]Сухоруков о Брате-3 с Бодровым, романе с Дягилевой и потенции[/url] - Знаменитый актер Виктор Сухоруков, звезда серии фильмов Брат, дал интервью корреспонденту Дни.ру. Артист откровенно высказался о карьере, личных отношениях и выдумках желтой прессы.