Знаменитый актер Виктор Сухоруков, звезда серии фильмов "Брат", дал интервью корреспонденту "Дни.ру". Артист откровенно высказался о карьере, личных отношениях и выдумках желтой прессы.

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