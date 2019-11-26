Всего в фестивальной программе – три больших концерта. Сегодня – вечер камерной вокальной музыки.

Свиридовский музыкальный фестиваль состоится сегодня во Владимире. В Центре культуры и искусства на Соборной. Всего в фестивальной программе – три больших концерта.Сегодня – вечер камерной вокальной музыки в исполнении солистов лучших оперных театров – Оксаны Корниевской, Николая Ерохина, Максима Осокина. Аккомпанировать за роялем будет Заслуженная артистка России, профессор Елена Савельева. Концерт называется «На земле живут лишь раз» - это строчка из стихотворения Сергея Есенина. Георгий Свиридов также писал музыку на стихи Пушкина, Пастернака. Как раз через неделю, 2 декабря, владимирскую публику ждет еще один концерт – на повесть Александра Сергеевича «Метель».