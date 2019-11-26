Девятилетний наследник телеведущей Богдан заставил звездную маму не на шутку поволноваться. Алена Водонаева рассказала о происшествии с ребенком в своем Инстаграме.

Девятилетний наследник телеведущей Богдан заставил звездную маму не на шуткуповолноваться. Алена Водонаева рассказала о происшествии с ребенком в своем "Инстаграме".Мальчик сильно расшиб бровь,прыгая по комнате. В результате на его лице теперь большой шрам. Инцидентслучилсяна прошлой неделе, когда гостил у своего отца-бизнесмена Алексея Малакеева, скоторым звезда "Дома-2" развелась еще шесть лет назад.Алена Водонаева призналасьпоклонникам, что чуть не поседела, когда бывший муж позвонил ей с фразой: "Унас происшествие". "Бо был у папы вгостях и… Перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев, приземлился наугол журнального столика. Перелетал", – поделилась знаменитость. При этом онапосетовала, что мужчины с юных летсовершают безрассудные поступки.Материал дополняется