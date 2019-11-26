Девятилетний наследник телеведущей Богдан заставил звездную маму не на шутку
поволноваться. Алена Водонаева рассказала о происшествии с ребенком в своем Инстаграме.
Девятилетний наследник телеведущей Богдан заставил звездную маму не на шутку
поволноваться. Алена Водонаева рассказала о происшествии с ребенком в своем "Инстаграме".
Мальчик сильно расшиб бровь,
прыгая по комнате. В результате на его лице теперь большой шрам. Инцидент
случился
на прошлой неделе, когда гостил у своего отца-бизнесмена Алексея Малакеева, с
которым звезда "Дома-2" развелась еще шесть лет назад.
Алена Водонаева призналась
поклонникам, что чуть не поседела, когда бывший муж позвонил ей с фразой: "У
нас происшествие". "Бо был у папы в
гостях и… Перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев, приземлился на
угол журнального столика. Перелетал", – поделилась знаменитость. При этом она
посетовала, что мужчины с юных лет
совершают безрассудные поступки.
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