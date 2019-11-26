Мужская сборная России по теннису улучшила свои позиции в рейтинге Кубка Дэвиса по итогам своих выступлений в финальном турнире, состоявшемся в Мадриде. Россия отыграла семь строчек и теперь располагается на 14 месте.

Мужская сборная России по теннису улучшила свои позиции в рейтинге Кубка Дэвиса по итогам своих выступлений в финальном турнире, состоявшемся в Мадриде. Россия отыграла семь строчек и теперь располагается на 14 месте.В активе российской команды, которая благодаря Карену Хачанову и Андрею Рублеву добралась до полуфинала Кубка Дэвиса, теперь 312,75 балла. Лидером общего зачета является Франция (2289,13), второе место – у Хорватии (2166,01), замыкает тройку Испания (1177,38).Напомним, что в полуфинале российские теннисисты лишь на тай-брейке решающего матча парного разряда проиграли Канаде. Победителем же турнира нынешнего сезона стала команда Испании во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.