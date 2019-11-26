- У этого автобуса всё нормально внешне неказистый, но всё работает прекрасно. - Какую цифру показал? - Показал в два раза лучше, чем допускает норма.

Эти два почти новых газомоторных автобуса ждут своей очереди на проверку. И неважно, сколько лет "отбегало" транспортное средство на дорогах областного центра. В компании АДМ каждый автобус досконально обследуют перед выездом на рейс, утверждает технический контролер . По словам Романа Котова, всё должно быть в порядке, начиная с технической части, заканчивая наличием необходимых документов у водителя. Если какой-то из пунктов не соответствует регламенту, то автобус отправляется либо в ремонт, либо на докомплектовку. В этом случае вместо него встаёт одна из 8 резервных машин.Роман Котов, контролёр технического состояния транспортных средств компании «АДМ»: «Перед выездом на линию каждый автобус проходит предрейсовый технический осмотр. На данной стадии проверяется внешние световые приборы, наличие огнетушителя, аптечки в каждом салоне, крепления сидений и исправность работы дверей, тормозная система.»Такой своеобразный отчёт для журналистов провели сотрудники МЧС и ГИБДД в рамках информационного дня безопасности.Поводом стали участившиеся случаи возгорания общественного транспорта. Только за последние полгода на дорогах Владимира сгорело 4 автобуса. А лидером по ЧП стала именно АДМ. Последний случай произошёл прямо в центре города, тогда по заявлению специалистов, из-за перегрева системы выпуска газов, воспламенилась фанерная отделка салона.Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области: «Общественный резонанс возникает на общественном транспорте - автобусах, троллейбусах. На текущий период 2019 года произошло 12 техногенных пожаров на общественном транспорте. По сравнению с прошлым годом - было два.»В итоге нарушений сегодня в АДМ не выявили, и все автобусы отправились в рейс. Проверка продолжились на Владимирском автовокзале. Здесь инспекторы ДПС и технического надзора уже собственными силами провели плановый рейд. Требования те же - наличие документов, огнетушителей, аптечки, надлежащего состояния резины. А с помощью этого устройства проверяется содержание вредных веществ в выхлопе. Их превышение может сигнализировать о критической неисправности двигателя.- У этого автобуса всё нормально внешне неказистый, но всё работает прекрасно.- Какую цифру показал?- Показал в два раза лучше, чем допускает норма.Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД г. Владимира: «Пассажирские перевозки находятся на особом внимании в ГосАвтоИнспекции. На данный момент в текущем году к различному роду административной ответственности привлечено более 1000 водителей автобусов. Сегодня уже составили 3 административных материала, рейдовые мероприятия продолжаются.»Несмотря на то, что технический парк постепенно обновляется, на дорогах немало почётных тружеников. У многих срок службы перевалил уже за третий десяток. Тем не менее сейчас нет ограничений "по возрасту". И критический износ техники зачастую становится главной причиной неисправностей. Возможно, ситуацию исправил бы новый закон, говорят специалисты. А пока приходится надеяться на совесть перевозчиков и ответственность жителей. Внеплановые рейды могут проводиться по жалобам пассажиров.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.