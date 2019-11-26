Задолженность технопарка за газ достигла 56,7 млн рублей.

Сегодня газовики в присутствии судебных приставов и полиции отключили от системы газоснабжения Технопарк «Вольгинский». Задолженность технопарка за газ достигла 56,7 млн рублей. С момента смены в 2017 году руководства предприятия политика неплатежей стала нормой. Сообщили в пресс-службе "Газпром Межрегионгаз Владимир".В связи с тем, что Технопарк «Вольгинский» оказывает услуги по водоснабжению поселка Вольгинский, «Газпром межрегионгаз Владимир» заранее уведомило администрации района и поселка о предполагающемся принудительном отключении газа с тем, чтобы муниципальные органы власти смогли своевременно принять меры, исключающие негативные последствия для городского хозяйства. В итоге комиссия по ЧС приняла решение обязать Технопарк беспечить обогрев технических помещений, связанных с работой систем водоснабжения и водоотведения, за счет альтернативных источников тепла.