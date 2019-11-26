Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала,
как лишилась волос из-за педикулеза. Зная, что может быть заразна, она боялась контактировать с окружающими.
Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала,
как лишилась волос из-за педикулеза. Зная, что может быть заразна, она боялась контактировать с окружающими.
Регина Тодоренко приняла участие в ютуб-шоу блогера Иды Галич
"Кто умнее". Знаменитость соревновалась с детьми разных возрастов в знании
школьной программы. Во время выполнения первого задания телеведущая
разоткровенничалась.
"Перед первым классом меня впервые постригли. Знаешь почему?
Вши! У меня были вши, представляешь. И я иду в первый класс, а за неделю до сижу
в керосиновой такой бадье на голове. Бабушка меня усаживала. Говорит: "Сиди" и
керосином обливала голову. Я думаю: "Слава богу, что не жгла", – отметила Регина
Тодоренко.
По словам телеведущей в школе она боялась подходить к
одноклассникам. Мама тогда сказала Регине, что она может заразить паразитами
других детей.
"Мама меня предупредила: "Ты не трогай их сильно". Просто
они прыгают на голову. Она говорит: "Ты отсядь чуть дальше". Ты знаешь, все
ушло, наверное, на соседа по парте", – засмеялась
Отметим, что Ида Галич тоже поделилась историей про педикулез.
По словам блогера, ее воспоминания о вшах не такие светлые.
"Я жила во Владикавказе и почему-то моя тетя Гюня, по-моему
ее так зовут, она подумала, что самое лучшее решение – меня набрызгать дихлофосом
и закрыть пакетом. Возможно, все оттуда", – рассказала ведущая шоу