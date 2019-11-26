Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала, как лишилась волос из-за педикулеза. Зная, что может быть заразна, она боялась контактировать с окружающими.

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко рассказала,как лишилась волос из-за педикулеза. Зная, что может быть заразна, она боялась контактировать с окружающими.Регина Тодоренко приняла участие в ютуб-шоу блогера Иды Галич"Кто умнее". Знаменитость соревновалась с детьми разных возрастов в знаниишкольной программы. Во время выполнения первого задания телеведущаяразоткровенничалась."Перед первым классом меня впервые постригли. Знаешь почему?Вши! У меня были вши, представляешь. И я иду в первый класс, а за неделю до сижув керосиновой такой бадье на голове. Бабушка меня усаживала. Говорит: "Сиди" икеросином обливала голову. Я думаю: "Слава богу, что не жгла", – отметила РегинаТодоренко.По словам телеведущей в школе она боялась подходить кодноклассникам. Мама тогда сказала Регине, что она может заразить паразитамидругих детей."Мама меня предупредила: "Ты не трогай их сильно". Простоони прыгают на голову. Она говорит: "Ты отсядь чуть дальше". Ты знаешь, всеушло, наверное, на соседа по парте", – засмеяласьОтметим, что Ида Галич тоже поделилась историей про педикулез.По словам блогера, ее воспоминания о вшах не такие светлые."Я жила во Владикавказе и почему-то моя тетя Гюня, по-моемуее так зовут, она подумала, что самое лучшее решение – меня набрызгать дихлофосоми закрыть пакетом. Возможно, все оттуда", – рассказала ведущая шоу