Президент США Дональд Трамп наградил служебную собаку Конана, которая участвовала в операции по ликвидации лидера ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Видео торжественной церемонии размещено на официальной странице американского лидера в социальной сети Twitter.

Президент США Дональд Трамп наградил служебную собаку Конана, которая участвовала в операции по ликвидации главы ИГ (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Видео торжественной церемонии размещено на официальной странице американского лидера в социальной сети Twitter.pic.twitter.com/BETsNAWsNs— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2019 г.Во время награждения Трамп не удержался и пригрозил журналистам, что даже сильному человеку без оружия не справиться с Конаном. Представителям СМИ повезло, что сейчас у собаки хорошее настроение, пошутил президент.Также Дональд Трамп рассказал, что во время операции по ликвидации аль-Багдади собака получила тяжелые ранения. Были опасения, что она умрет, однако Конан очень быстро пошла на поправку.Впрочем, не обошлось и без уже традиционных для Трампа ошибок и оговорок. Так, журналисты ТАСС заметили, что президент все время использовал мужские местоимения по отношению к собаке. Но на самом деле Конан женского пола.