У дочери Юлии Началовой Веры появилась сестра. Малышку назвали красивым редким именем.

У дочери Юлии Началовой Веры появилась сестра. Малышку назвали красивым редким именем.32-летняя Ольга родила мужу Евгению Алдонину второго ребенка еще 23 ноября. Однако лишь сейчас журналисты узнали радостную новость. Новорожденную девочку назвали Анжелика. Репортеры связались с Евгением Алдониным, чтобы поздравить его с прибавлением в семействе. Он сообщил, что Ольгу с малышкой уже выписали из роддома, жена себя хорошо чувствует."Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!" – цитирует Евгения Алдонина .Материал дополняется