В центре Москвы у пенсионерки похитили более миллиона рублей. По данным полиции, неизвестная, представившись социальным работником, украла из квартиры 87-летней женщины более 1 миллиона рублей под предлогом замены купюр.

В центре Москвы у пенсионерки похитили более миллиона рублей, передает ТАСС.По данным полиции, неизвестная, представившись социальным работником, украла из квартиры 87-летней женщины более 1 миллиона рублей под предлогом замены купюр.Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, в понедельник в полицию обратилась пожилая женщина, заявившая, что ей позвонила неизвестная женщина и представилась начальником отдела социального обеспечения. После звонка мошенница пришла в квартиру пожилой женщины в Шмитовском проезде, откуда под предлогом замены денег вынесла более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.