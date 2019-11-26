Уголовные дела возбуждены в Кольчугинском и Собинском районах.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт противоправного деяния был выявлен участковым уполномоченным полиции при проведении профилактических мероприятий. Установлено, что подозреваемая в середине октября текущего года направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии гражданина ближнего зарубежья, указав место его проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания у женщины изначально не было.По обвинению в аналогичном преступлении перед судом предстанет 24-летний житель Кольчугино. Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Собинскому району установлено, что в августе и сентябре молодой человек направил в отдел по вопросам миграции два уведомления о прибытии иностранных граждан с указанием места их проживания в своей комнате в общежитии. В реальности предоставлять жилье иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, фигурант не собирался.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.