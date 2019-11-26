Певец, являющийся наставником проекта
Х-Фактор на украинском телевидении, не смог сделать выбор между
конкурсантами. Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) удивил зрителей
своей эмоциональной реакцией.
Певец, являющийся наставником проекта
"Х-Фактор" на украинском телевидении, не смог сделать выбор между
конкурсантами. Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) удивил зрителей
своей эмоциональной реакцией.
Артисту
предстояло выбрать остающихся участников. Однако выступавший в роли судьи Андрей Данилко
расплакался и покинул студию.
"В 11 выпуске
Х-фактор 10 Андрею Данилко досталась категория "Группы". Но что-то
пошло не так, и требовательный судья решил сделать неожиданное заявление", -
гласит подпись под видео на официальном канале проекта в "Ютубе". Когда пришло
время делать выбор, исполнитель заявил, что не может этого сделать.
Андрей Данилко
признался, что чувствует себя "пустым" и считает, что ничего не может
дать ни одному из молодых артистов на сцене. Певец не мог сдержать слез,
положил микрофон и ушел с эфира проекта.
Оставшиеся в
студии наставники и конкурсанты проекта признались, что они в шоке от выходки
Андрея Данилко. Тем не менее, судьи отобрали 24 участника, которые будут
бороться за место в четырех категориях – парни, девушки, группы и
"30+".
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