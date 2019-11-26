Певец, являющийся наставником проекта Х-Фактор на украинском телевидении, не смог сделать выбор между конкурсантами. Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) удивил зрителей своей эмоциональной реакцией.

Певец, являющийся наставником проекта"Х-Фактор" на украинском телевидении, не смог сделать выбор междуконкурсантами. Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) удивил зрителейсвоей эмоциональной реакцией.Артиступредстояло выбрать остающихся участников. Однако выступавший в роли судьи Андрей Данилкорасплакался и покинул студию."В 11 выпускеХ-фактор 10 Андрею Данилко досталась категория "Группы". Но что-топошло не так, и требовательный судья решил сделать неожиданное заявление", -гласит подпись под видео на официальном канале проекта в "Ютубе". Когда пришловремя делать выбор, исполнитель заявил, что не может этого сделать.Андрей Данилкопризнался, что чувствует себя "пустым" и считает, что ничего не можетдать ни одному из молодых артистов на сцене. Певец не мог сдержать слез,положил микрофон и ушел с эфира проекта.Оставшиеся встудии наставники и конкурсанты проекта признались, что они в шоке от выходкиАндрея Данилко. Тем не менее, судьи отобрали 24 участника, которые будутбороться за место в четырех категориях – парни, девушки, группы и"30+".Материал дополняется