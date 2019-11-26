Режиссер Олег Сенцов в преддверии вручения премии Сахарова выступил на заседании нескольких комитетов Европарламента в Страсбурге. Он озвучил предложение вернуть Украине ядерную бомбу.

Режиссер Олег Сенцов в преддверии вручения премии Сахарова выступил на заседании нескольких комитетов Европарламента в Страсбурге. Он озвучил предложение "вернуть" Украине ядерную бомбу.Многие украинские политики выступают с заявлениями о минских соглашениях, в которых они демонстрируют явное непонимание самой сути подписанного договора. При этом почти каждый из них претендует на звание человека, который якобы разобрался во всех хитросплетениях документа.Олег Сенцов свернул с этой проторенной дорожки. Собравшимся послушать его в Страсбурге он честно признался, что не понимает ни что такое нормандский формат, ни что такое минские соглашения. Это обстоятельство, однако, не помешало "самому известному режиссеру Украины" иметь свое мнение о том, что на самом деле нужно его стране.А украинской власти, уверен он, нужно не выполнение взятых на себя обязательств ради мирного урегулирования процесса, а ядерная бомба. "Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире", – цитирует "" Олега Сенцова. Взамен советского арсенала Киев получил меморандум, напомнил он. Настало время все переиграть, уверен режиссер.Материал дополняется.