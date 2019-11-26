Известный писатель и публицист Николай Стариков оценил спорное заявление украинской стороны о готовности начать воровать европейский газ. Эксперт отметил, что еще несколько выступлений подобного рода, и страну можно будет с полного согласия остального мира оставить без подачек в виде голубого топлива.

Известный писатель и публицист Николай Стариков оценил спорное заявление украинской стороны о готовности начать воровать европейский газ. Эксперт отметил, что еще несколько выступлений подобного рода, и страну можно будет с полного согласия остального мира оставить без подачек в виде голубого топлива.Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко выступил с заявлением, которое можно расценить как обещание воровать европейский газ. Он рассказал, что если Москва и Киев не подпишут новый контракт на транзит голубого топлива через украинскую территорию, то страна начнет закачивать предназначенные европейским потребителям энергоносители в собственные хранилища.Многие эксперты обратили внимание на то, что Украина таким образом угрожает не только России, но и всей Европе. Тем временем западные политики могут весьма остро отреагировать на столь бесхитростную попытку давления, что серьезно осложнит положение украинской власти.Внимание на это обстоятельство обратил Николай Стариков. "Молодцы. Еще пару таких заявлений плюс отсутствие подписанного договора и вентиль можно перекрывать", – цитирует "" публициста.Материал дополняется.