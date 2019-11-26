В 85 лет в Иерусалиме 25 ноября умер советский диссидент, историк, писатель и журналист Михаил Хейфец. Об этом рассказала дочь литератора Наталья 9 каналу. По ее словам, Хейфец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.

В 85 лет в Иерусалиме 25 ноября умер советский диссидент, историк, писатель и журналист Михаил Хейфец. Об этом рассказала дочь литератора Наталья "9 каналу". По ее словам, Хейфец страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.Михаил Рувимович родился в 1934 году в Ленинграде. Он учился в Педагогическом институте имени А. Герцена на литературном факультете. Хейфец работал школьным учителем, публиковался в издательствах "Советский писатель", "Молодая гвардия", "Звезда", "Нева" и других.В 1974 году его арестовали и осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду на четыре года лишения свободы, а также два года ссылки за написание предисловия к собранию сочинения Иосифа Бродского и изготовление двух экземпляров эссе советского диссидента Андрея Амальрика.В годы заключения Михаил Хейфец написал и ухитрился переправить на волю три книги публицистики, документальной прозы, а также интервью. После освобождения из ссылки писатель уехал в Израиль. Там он продолжил свою историческую и литературную деятельность.Михаил Хейфец был близким другом Иосифа Бродского, Льва Лосева, а также других выдающихся литераторов того времени.