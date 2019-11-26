Новость о том, что Герой Украины София Ротару собирается снова зарабатывать концертами в России, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В певицу полетели камни и проклятия мол, пой в своей Незалежной. Многие артисты встали на защиту коллеги

Новость о том, что Герой Украины София Ротару собирается снова зарабатывать концертами в России, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В певицу полетели камни и проклятия мол, пой в своей Незалежной. Многие артисты встали на защиту коллеги"Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии, – говорит Николай Басков. – Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики. И то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво!""Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений, – продолжает Басков. - И что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она ,несмотря ни на что, приедет на "Песню Года" и не только".Певца поддержали многие коллеги. "Коля-молодец, София Михайловна Ротару – Великая певица и никакая грязь к ней не пристанет!", – написал на странице в "Инстаграме" композитор Игорь Крутой. "Совершенно согласен с тобой!" – вторит ему Максим Галкин. "Браво! Солидарен!" – пишет Сергей Лазарев.25 Ноя 2019 в 9:03 PSTСтоит заметить, что семья Софии Ротару поддерживает так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, помогая военным сражаться с ополченцами на востоке Незалежной. "Конечно, мы за Украину. Мы здесь живем, это наша Родина, и мы хотим, чтобы был мир, чтобы все люди жили лучше. Чем можем – помогаем. Через наш местный горисполком отдали свою машину "Нива" в АТО. Еще я 120 банок своего варенья отправила туда", – рассказала в одном из интервью сестра певицы Лидия Хлябич. Она уверена, что Ротару поддерживает украинских военных личными финансами. "Помогала деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала", – отметила Хлябич. В общем, артистка находит применение заработанным в России деньгам.