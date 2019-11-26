Всего за полчаса - больше тысячи подписей. Жители микрорайона Юрьевец во Владимире подписались под требованием сохранить левый поворот с улицы Михалькова.

Всего за полчаса - больше тысячи подписей. Жители микрорайона Юрьевец во Владимире подписались под требованием сохранить левый поворот с улицы Михалькова. Это лишь один из левых поворотов, который управление дорогой собирается закрыть в целях безопасности. При этом благоустройство трассы М7 задевает интересы тысяч жителей области. Город Покров практически будет разрезан на две части, отрезанными от Владимира будут микрорайоны Юрьевец и РТС, пострадает Ковров, дорожники собираются ликвидировать поворот в Сенинских Двориках. «Вестям» стало известно, что глава администрации Владимира Андрей Шохин ведет переговоры с руководством Упрдора о сохранении стратегически важных для города поворотов. Онсказал, что позиция администрации города услышана руководством Упрдора, а председатель Заксобрания Владимир Киселев смог обсудить ситуацию на «пекинке» с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. В министерство направлена оптимальная схема организации дорожного движения, которая устроит владимирцев и одновременно будет отвечать задачам безопасности на федеральной автодороге. - На сегодня мы договорились с Упрдором о сохранении ключевых регулируемых перекрестков: на ул. Безыменского, у комплекса «Тандем» и к микрорайону Веризино, - сообщил Андрей Шохин. Судьба остальных будет известна завтра, 27 ноября.