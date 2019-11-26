Европейские ученые собрали и проанализировали данные тысячи пациентов больниц за последние 25 лет, чтобы выяснить, влияет ли группа крови на риск возникновения онкологии. Оказалось, что реже болеют раком люди со второй группы крови, а наиболее уязвимыми перед онкологией те, у кого первая группа.

Европейские ученые собрали и проанализировали данные тысячи пациентов больниц за последние 25 лет, чтобы выяснить, влияет ли группа крови на риск возникновения онкологии.Оказалось, что зависимость такая есть, поскольку с группой крови связаны особенности защиты организма человека от токсинов, вирусов и бактерий, а значит, склонность к тем или иным болезням.После проведения масштабного анализа исследователи пришли к выводу, что реже всего болеют раком люди со второй группы крови, а наиболее уязвимыми перед онкологическим заболеванием являются те, у кого первая группа.Они же, как пишет "МедикФорум", чаще других "пускаются во все тяжкие", рискуя своим здоровьем, в то время как люди со второй группой крови больше других склонны вести здоровый образ жизни и меньше подвержены вредным привычкам, которые влияют на риск возникновения разных болезней, в том числе и онкологии.Для того, чтобы не упустить момент, когда болезнь, в случае ее возникновения, еще можно "прихватить" на ранней стадии, медики рекомендуют регулярно проходить медобследования и вести здоровый образ жизни.В то же время, ранее "Известия" привели результаты исследования шведских ученых, согласно которым у людей со второй группой крови есть повышенный риск развития рака желудка, а обладатели третьей и четвертой группы подвержены появлению рака поджелудочной железы.