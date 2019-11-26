Супруга солиста группы Иванушки International Кирилла Андреева, Лолита, прокомментировала скандал, который продолжается вокруг наследства певца Олега Яковлева. Близкие артиста, который скончался летом 2017 года, продолжают битву за его имущество.

Супруга солиста группы "Иванушки International" КириллаАндреева, Лолита, прокомментировала скандал, который продолжается вокруг наследствапевца Олега Яковлева. Близкие артиста, который скончался летом 2017 года,продолжают битву за его имущество.Уже более двух лет родные Олега Яковлева не могут поделить егобогатства. Незадолго до смерти артист написал завещание. Певец оставил лучшему другуРоману Радову и племяннице Татьяне Яковлевой несколько квартир в Москве общейстоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин известныххудожников. Интересно, что свою сожительницу Александру Куцевол Олег Яковлев вдокументе не упомянул.В итоге дело дошло до взлома квартиры, где Яковлев в последниегоды своей жил с Куцевол. Александра не хотела покидать апартаменты, которыетеперь принадлежат Роману Радову.Отметим, что гражданская супруга Олега Яковлева считает, чтоспорная жилплощадь должна достаться ей. Женщина даже предоставила документы, согласнокоторым, она вышла замуж за артиста за границей. Но выяснилось, что свидетельствоо заключении брака – подделка."Саша никого не хочет слушать. Раньше мы общались, я ееподдерживала, считала, что конечно же у нее должна быть какая-то доля в наследстве.Саша ведь долго прожила с Олегом, заботилась о нем, сносила все особенности егохарактера. Он имел некую привязанность к пагубным привычкам, а Саша этотерпела! Она как могла делала все для его концертной деятельности. Да, конечно,в этом плане она для меня просто герой!" – сказала журналистам супруга КириллаАндреева, Лолита.По словам жены артиста, Александра Куцевол играет с огнем подделывая документы, ведь подобные деяния уголовно наказуемы. "Дурочка! Романведь ей предлагал квартиру, но только поменьше, но Саша ни на что несоглашается!" – сказала Лолита Андреева.19 Окт 2017 в 1:34 PDTГде теперь проживает сожительница избранницасолиста "Иванушек" не знает. Но ей достоверно известно, что Куцевол конфликтуетне только с близкими почившего певца, но и с поклонниками, которые приходят намогилу артиста."Бывает, что поклонники приносят ему на могилкуискусственные цветы, чтобы они долго стояли. Но Сашапротив этого. Говорит, что Олег любил только живые. Она все выбрасывает,устраивает какие-то разборки на кладбище. Сама же всегда ставит ему на могилусигареты и виски, что просто отвратительно! Как верующий человек, я понимаю, чтоэто просто глумление над душой! Естественно, ему никакой виски не нужен, выпитьего Олег не сможет. Человек и так при жизни был в страстях по алкоголю, а Сашаэто еще и усугубляет, тем самым заставляя его душу страдать!" – цитирует ЛолитуАндрееву .