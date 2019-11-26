Вместо оплаты за проезд неизвестные напали на водителя и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили мобильный телефон...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.В полицию с заявлением обратился 25-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что доставил в принадлежащем ему автомобиле на Новорогожскую улицу двоих мужчин, но вместо оплаты за проезд неизвестные напали на него и, угрожая предметом, похожим на нож, похитили мобильный телефон. Заявитель покинул машину, а затем сообщил о происшествии в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемых – ранее судимых 24-летнего москвича и 25-летнего жителя Подмосковья. Похищенный телефон у злоумышленников изъят.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60