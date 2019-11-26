В Тбилиси - новые масштабные митинги у стен парламента. Участники требуют реформировать систему выборов. Манифестанты окружили здание и заявили, что не дадут депутатам провести очередное пленарное заседание.

В Тбилиси — новые масштабные митинги у стен парламента. Участники требуют реформировать систему выборов. Манифестанты окружили здание и заявили, что не дадут депутатам провести очередное пленарное заседание.С шести вечера у огромного велосипеда на площади Республики начали собираться участники шествия. Кутаясь во флаги НАТО и размахивая своими, государственными, они двинулись по проспекту Руставели.По проспекту Руставели до стен парламента колонна двигалась около получаса. По пути манифестанты закупались кофе и сладостями. У самого здания парламента развернулась бойкая торговля воздушной кукурузой, свистками и дудками. На акцию двадцать организаций, представляющих оппозицию, вывели своих сторонников. Их общая цель — распрощаться с правящей партией "Грузинская мечта" и ее лидером."Я нахожусь на этой акции, потому что Грузия нуждается в защите. Нам нужно объединиться с большой европейской семьей, а единственный человек, который нам в этом мешает – это Бидзина Иванишвили", — говорит активист Георгий Купатадзе.Оппозиционеры недовольны тем, что парламент заблокировал реформу выборной системы. Хотя Иванишвили обещал еще пару месяцев назад отказаться от смешанной системы в пользу пропорциональной, когда места в парламенте партии получают в зависимости от числа за них проголосовавших избирателей. Вместо этого предложили плебисцит и сделку своим политическим соперникам"После консультаций с членами нашей команды мы приняли решение не представлять наших кандидатов в тех избирательных мажоритарных округах, где, кроме двух основных ответвлений "Национального движения" и их дополнений, у любого представителя оппозиции и независимого кандидата будет реальный шанс на победу", — говорит Каха Каладзе, генсек партии "Грузинская мечта"."Национальное движение" — сила, связанная с Михаилом Саакашвили. Но и другие представители оппозиционных сил сочли такое предложение оскорбительным."Мы предлагаем властям вести справедливую борьбу на выборах, а они нам предлагают вступить в торговлю; открыто говорят: мол, если будете себя правильно вести, нас наградят тем, что не выставят против нас конкурентов. Если их государственное мышление не может выйти за рамки подобных предложений, то тогда ясно, почему в стране происходит то, что происходит. Что требуем мы? Непринятия такой модели, при которой "Грузинская мечта" потерпит поражение. Она проиграет в любом случае. И они это знают. Мы не хотим превратить Грузию в арену борьбы с Иванишвили, в сражении с которым будет растоптано всё и вся", — говорит Давид Усупашвили, лидер партии "Движение созидания", бывший председатель парламента Грузии.Пока же участники акции топтали площадку возле парламента и немногочисленные оставшиеся газоны, готовясь к долгой блокаде здания. Из вечернего митинг неумолимо перерастал в ночной и утренний.Мороз усилился, часть протестующих направилась блокировать входы и выходы. Но у ворот дежурили полицейские, готовые к холодной ночи.Тогда протестующие насолить и президенту страны: сорвали ужин Саломе Зурабишвили. Она покинула ресторан национальной кухни под свист толпы.С падением температуры число участников акций начало снижаться. На смену речам пришла музыка, и манифестация окончательно стала напоминать шоуК полуночи палатки появились на проезжей части, а танцующие манифестанты пообещали протестовать до выполнения всех условий.