Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел является декриминализация указанной сферы...

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по г. Москве за истекший период текущего года выявили 58 преступлений, связанных с противоправной деятельностью на рынке микрофинансирования.О пресечении данных преступлений и противодействии финансовым пирамидам в ходе пресс-конференции рассказал заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Ильгам Юсупов. Он отметил, что основными пострадавшими от данных видов преступных посягательств выступают социально-уязвимые слои населения: люди преклонного возраста либо лица, обладающие низкой финансовой грамотностью. Характерной особенностью является вовлечение в преступную среду молодежи посредством декларирования легкого заработка и формирования соответствующей идеологии. Социальная опасность указанных явлений заключается в подрыве доверия населения к финансовым институтам, формировании негативного отношения к финансово-кредитной системе в целом.Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел является декриминализация указанной сферы. Сложившая ситуация повлекла законодательную инициативу, результатом которой явились изменения, внесенные 02.08.2019 в Федеральный Закон от № 151 –ФЗ «О Микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В результате изменений микрофинансовым организациям в настоящее время запрещено выдавать займы под залог жилого имущества. Данная мера призвана декриминализовать ситуацию, когда лицо, обратившееся за заемными денежными средствами, может лишиться жилья.Заместитель начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Игорь Кружилин отметил, что уголовные дела данной категории, как правило, характеризуются большим количеством потерпевших и значительным материальным ущербом. С учетом совершения данных деяний в составе организованной группы следователями применяются нормы ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).В завершении пресс-конференции спикеры дали рекомендации, как не пострадать от недобросовестных участников рынка оказания финансовых услуг и как действовать в случаях, если вы, все же, стали жертвой мошенников.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве