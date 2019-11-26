В Иркутске арестовали мужчину, пытавшегося похитить девятилетнюю девочку. Стали известны подробности произошедшего. По данным телеграм-канала Mash, преступник заметил ребенка, пока сидел в ..

В Иркутске арестовали мужчину, пытавшегося похитить девятилетнюю девочку. Стали известны подробности произошедшего.По данным телеграм-канала Mash, преступник заметил ребенка, пока сидел в своей машине в районе местных складов. Выйдя из салона, он схватил школьницу, затолкал ее внутрь и попытался скрыться. Крики девочки услышал проходивший мимо парень. Он рванул за помощью и вместе со случайным прохожим заблокировал злоумышленнику путь. Ребенка спасли, но с места ЧП потенциальный насильник скрылся. Через пару часов его отыскали местные силовики, впереди суд. Мужчина уже привлекался за сексуальное насилие и вышел на свободу только в 2017-м.