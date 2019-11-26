Второй участник был доставлен в больницу с переломами

Ночью, 26 ноября, около деревни Бынино, Киржачского района произошла смертельная авария. Погибла 26-летняя жительница Московской области, сообщают в ГИБДД по Владимирской области.По предварительной информации, девушка не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в «Subaru Impreza» под управлением 25-летнего мужчины. В результате аварии девушка скончалась в реанимационном отделении ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». Пострадавшего мужчину с различными переломами госпитализировали.ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.