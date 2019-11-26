Всего было выделено 50 млн рублей

Спортивные учреждения во Владимирской области получили новое оборудование на сумму 25 млн рублей. Деньги были выделены по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба Администрации области.Ковровская школа дзюдо и самбо им. С. М. Рыбина получила 48 различных отечественных тренажёров, общей стоимостью более 5,1 млн рублей. Ковровский ледовый дворец получил 8,3 млн рублей на новую ледовую установку. Школа № 8 во Владимире и муромская школа «Ока» также получили 25 млн рублей.