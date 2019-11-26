Воспользовавшись невнимательностью заявителя, подозреваемый тайно похитил его кошелёк с кассы супермаркета, пока тот складывал в пакеты приобретенный товар...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пенсионера.В отдел полиции с заявлением о краже кошелька обратился 66 – летний москвич. Пенсионер сообщил, что забыл кошелек на кассе продуктового магазина, а когда вернулся за ним, на месте его не оказалось. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий сотрудниками ОР ППСП Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы был задержан 53 – летний неоднократно ранее судимый мужчина, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Установлено, что воспользовавшись невнимательностью заявителя, подозреваемый тайно похитил его кошелёк с кассы супермаркета, пока тот складывал в пакеты приобретенный товар.Ранее подозреваемый был признан обвиняемым по уголовному делу, возбужденному следствием Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы. Он похитил из торгового центра, расположенного на Новокуркинском шоссе, электрический самокат, сумма ущерба составила около 130 тысяч рублей.Следствием Отдела МВД России по району Куркино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.На данный момент сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных противоправных деяний.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56