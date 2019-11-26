Ученица московской школы №491 госпитализирована после несчастного случая. Девочка провалилась сквозь стеклянный пол с пятого на четвертый этаж. Жизни ученицы 4 класса в настоящее время ничего не угрожает. После инцидента незамедлительно была вызвана скорая помощь.

Ученица московской школы №491 госпитализирована в больницу после несчастного случая. Девочка провалилась сквозь стеклянный пол с пятого на четвертый этаж.Как рассказал ТАСС директор учебного заведения Александр Баданов, жизни ученицы 4 класса в настоящее время ничего не угрожает. После инцидента незамедлительно была вызвана скорая помощь.В понедельник, 25 ноября, во время урока физкультуры школьница решила спрятаться в смежном помещении, где проходят занятия дополнительного образования. Девочка забралась на метровое металлическое ограждение, после чего спрыгнула с небольшой высоты на витражное стекло, установленное в полу. В результате оно разбилось, а девочка провалилась с пятого на четвертый этаж.Из-за того, что стекло армированное, ученице 4 класса удалось избежать порезов, но в больнице врачи диагностировали у нее перелом. Сейчас школьница находится под наблюдением врачей.По словам директора учебного заведения, в настоящее время начато служебное расследование, которое позволит установить все обстоятельства случившегося. Александров Баданов отметил, что школа постоянно находится на связи с семьей, а виновные в произошедшем будут наказаны, сообщает ТАСС.Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что семья пострадавшей приехала в Москву из Ганы (государство в Западной Африке). Врачи запретили девочке активные занятия спортом, потому педагог отправила ее во время физкультуры на пятый этаж, где для ребят с освобождением проводят занятия по шахматам. Школьница не могла долго сидеть на одном месте, потому решила испытать стеклянный пол на прочность.