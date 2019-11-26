В их квартире в Муроме, была обнаружена фальсифицированная табачная и алкогольная продукция на сумму более чем 700 000 рублей

В квартире, в которой проживали супруги в Муроме, сотрудниками полиции была обнаружена фальсифицированная табачная и алкогольная продукция на сумму более чем 700 000 рублей – 13 с лишним тысяч пачек сигарет и около 200 бутылок безакцизного алкоголя. Немаркированная продукция изъята из незаконного оборота, супруги предстанут перед судом за хранение фальсификата в особо крупных размерах, сообщает