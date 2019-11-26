Нарядом скорой помощи с диагнозом острая вирусная инфекция, а также с обнаруженными на теле следами от укусов насекомых девочка была доставлена в одну из городских клинических больниц...

Отделением дознания МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы столицы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ее 2-летнего ребенка.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителей поселка Шишкин Лес, что в одной из квартир без надзора находится малолетний ребенок.Незамедлительно прибывшие по адресу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Красносельское» г. Москвы обнаружили 2-летнюю девочку, находящуюся в социально опасной для жизни и здоровья ситуации.Установлено, что мать малышки оставила ее на попечении бабушки, инвалида 1-й группы, которая не могла обеспечить надлежащий уход за ребенком. В ходе проверки полицейские также установили, что женщина ведет бродяжнический образ жизни и неоднократно оставляла ребенка на длительный период времени без продуктов питания и средств к существованию.Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи с диагнозом острая вирусная инфекция, а также с обнаруженными на теле ребенка следами от укусов насекомых девочка была доставлена в одну из городских клинических больниц. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79