В подмосковной Дубне женщина обнаружила гусеницу в шоколадном батончике, приобретенном в одном из местных магазинов. Об этом она рассказала в социальных сетях. Одна из пользовательниц ..

В подмосковной Дубне женщина обнаружила гусеницу в шоколадном батончике, приобретенном в одном из местных магазинов. Об этом она рассказала в социальных сетях.Одна из пользовательниц сообщила, что столкнулась с подобной ситуацией в том же супермаркете. "В прошлом году тоже купила червивые конфеты, сообщила администратору. Сладости убрали, а потом выложили обратно", – пожаловалась женщина.Представители сети магазинов пообещали сообщить о случившемся руководству и провести проверку, передает .