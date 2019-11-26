Руководство хоккейного клуба Вашингтон Кэпиталз проявляет интерес к проведению матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в одном из городов России. Встреча столичных в нашей стране может состояться в следующем сезоне.

Руководство хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" проявляет интерес к проведению матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в одном из городов России. Встреча "столичных" в нашей стране может состояться в следующем сезоне.О желании "Кэпиталз" провести матч НХЛ в России сообщает Washington Post. Напомним, что в "Вашингтоне" выступают сразу четыре российских игрока – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.В НХЛ практика проведения матчей регулярного чемпионата вполне привычна. Ранее "Тампа-Бэй Лайтнинг" провели две встречи с "Баффало Сэйбрз" в шведской столице – Стокгольме.А на следующий сезон НХЛ запланировала пока два матча: "Бостон Брюинз" и "Нэшвилл Предаторз" сыграют в Чехии, а "Коламбус Блю Джекетс" сразится с "Колорадо Эвеланш" в Финляндии.