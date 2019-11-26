Экстрасенс Влад Кадони стал гостем самого бескомпромиссного шоу ППУ. В ходе программы всплыли самые сокровенные фантазии шоумена.

Экстрасенс Влад Кадони стал гостем самогобескомпромиссного шоу "ППУ". В ходе программы всплыли самые сокровенные фантазии шоумена.По правилам игры ясновидящий выбирал что он сделает с каждым из предложенных ему популярных людей и персонажей. Вариантов всего три: переспать, поцеловать или убить.В первой тройке участнику выпали Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ольга Орлова. Кадони, не задумываясь, заявил, что предпочел бы заняться любовью с последней. "Мне кажется наши отношения уже позволяют подобного рода вещи. Пора перестать скрывать. Пора откровенно спать, может, кстати, и не прилюдно", – отметил телеведущий.А вот следующий выбор оказался сложнее. Ведь у Ксении есть супруг, с которым Влад уж точно не хотел бы связываться. Тем не менее, из двух зол он выбрал меньшее – поцеловал Бородину. А Ольга, в свою очередь, получила выстрел в голову."Поступлю подло, как многие мужчины поступают с Олей. Так сказать, хайпану на ней безбожно. В конце-концов как обычный типичный мужчина из жизни Бузовой", – сказал Кадони.Также в числе тех, с кем бы экстрасенс с удовольствием разделил свое ложе, оказались Алена Водонаева, Виктория Райдос,Маргарет Тэтчер, Ксения Собчак и Серсея Ланнистер. Также в списке претендентов оказались и мужчины – Марат Башаров и Анатолий Кашпировский.