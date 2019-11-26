Сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве между Владимирским госуниверситетом и Владимирской епархией.

Сегодня состоялось подписание договора о сотрудничестве между Владимирским госуниверситетом и Владимирской епархией. Свои подписи под документом поставили ректор Анзор Саралидзе и митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Взаимодействию между вузом и Русской православной церковью давнее - около двух десятков лет. Новый документ продлевает сотрудничество. ВлГУ и епархия объединяют усилия в разработке совместных программ в области теологии, религиоведения и духовно- нравственного образования и воспитания молодежи. Предполагается совместная грантовая работа. И уже сегодня в рамках договора о сотрудничестве в ВлГУ состоялась региональная научно-практическая конференция "9-ые Рождественские образовательные чтения."Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: «Мы вместе будем создавать такие студенческие отряды. Вы знаете, у нас есть очень много памятников архитектурных церковных. Они, конечно, в руинированном состоянии, и требуются проекты, и студенты, хотелось бы, чтобы помогали выявить памятники и, в то же время, на новейших носителях электронных 3-D сделать макеты.»Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «Студенты будут задействованы исторического направления, направления реставрации и, конечно, студенты строительного факультета. Это важно для студентов, и получения знаний. Это будет практическая работа.»