Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел День открытых дверей. Наша съемочная группа выяснила: что привлекает абитуриентов и их родителей в Президентской Академии?

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел День открытых дверей. Наша съемочная группа выяснила: что привлекает абитуриентов и их родителей в Президентской Академии?Старшеклассники Владимирской, Ивановской и Московской областей. Те, кто мечтает о карьере экономиста, управленца или юриста. Те, чьи ожидания — это качественное образование, возможность бесплатного обучения и государственный статус вуза.Серафим Шлыков, абитуриент: «Я слышал очень много хороших отзывов, потом я посмотрел информацию на сайте. Выглядит очень престижно, и хотелось бы попасть именно сюда».Ольга Опекунова, мама абитуриента: «Слышала и очень много хорошего об этом филиале, но в 1-й раз здесь. Вот сейчас, пока сидели и посмотрели рекламу, меня очень заинтересовало, и я бы очень хотела, чтобы у меня ребенок сюда поступил».Уровень трудоустройства выпускников Владимирского филиала РАНХиГС один из самых высоких по области — более 85%. Но не только это делает вуз одним из самых востребованных в регионе.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области: «У нас самый высокий уровень остепененности наших преподавателей — более 93%. Это кандидаты и доктора наук. Очень много практиков — это те люди, которые работали в различных органах власти - федерального, регионального, местного уровня, в коммерческих структурах, правоохранительных органах».Студенты Президентской академии смогут проявить себя не только в учебных аудиториях. Их ждут культурные и спортивные мероприятия, научно-исследовательская деятельность. Особая гордость Владимирского филиала РАНХиГС — партнерские связи с вузами США, Германии, Турции. Недавно владимирские студенты стажировались в Китае. Еще одна стажировка в Пекинском административном институте запланирована уже на следующий год.Наталья Головешкина, Нина Глизница, Дмитрий Лизунов«Вести-Владимир»