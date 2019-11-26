Пьеса "Маскарад" Михаила Лермонтова рассказывает о петербургском обществе начала 19 века.

Что скрывает маска? Владимирский академический театр драмы порадовал зрителей новым спектаклем. Пьеса "Маскарад" Михаила Лермонтова рассказывает о петербургском обществе начала 19 века. Так ли оно отличается от современного?Русский Отелло. Дворянин Евгений Арбенин - главный герой пьесы Лермонтова "Маскарад" - из любящего мужа превращается в страшного ревнивца. Даже искренняя и чистая любовь верной жены Нины не в силах его убедить. Как и шекспировский герой, он убивает её. Только потом коварная судьба снимает свою маску. Смерть невинной - страшная мука, которая сводит Арбенина с ума. Интриги петербургского общества не оставили ему шанса на счастливую семейную жизнь.Анна Лузгина, актриса, исполнительница роли Нины: «Человека так поглотила вот эта волна ревности, неуверенности и, наверное, неуверенности в себе, всё-таки. Если он так быстро поддался на эту провокацию».Свою пьесу Михаил Лермонтов написал в 21 год. Её герои - на сцене Владимирского драмтеатра. Премьерный "Маскарад" вновь напомнил зрителям о страсти и ревности, но, самое главное, о доверии между любящими людьми.Юрий Круценко, актёр, исполнитель роли Евгения Арбенина: «Мы оставили манеры и, конечно же, текст Лермонтовский, тот, который использовался тогда, осовременили лишь какой-то антураж, как это и происходит в нашей жизни. А как можно осовременить ревность, как можно осовременить обиду, злость? Она всегда была одинаковой и всегда останется».Минимализм в декорациях и костюмах, главный акцент - на маски. Они умело скрывают человека, но обнажают его пороки. Пьеса давалась легко, рассказывает режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Однако сложности всё равно были.Вадим Данцигер, режиссёр-постановщик спектакля "Маскарад": «Очень многие устаревшие фразы, обороты, требующие сейчас уже перевода просто, не говоря о том, что стихотворный текст позволяет смещение ударений, и в какой-то момент уже просто русский язык забываешь. И думаешь, подождите, а как правильно. Вот эта работа была самая сложная».Драмтеатр приготовил много сюрпризов. Выставка и декламация стихотворений великого поэта. Почерпнуть что-то новое, открыть знакомые произведения с неожиданной стороны, а, возможно, и подтянуть школьную программу смогли гости театра.Всеволод Куликов: «Произведение проходится в рамках образовательной программы, и перед прохождением в школе решили посетить спектакль, потому что на нём можно более чётко узнать содержание».Спектакль поставлен в рекордные сроки - полтора месяца. Уже сейчас успех пьесы очевиден. У тех, кто не смог побывать на премьере, еще есть шанс увидеть спектакль в декабре.Нина Глизница, Александр Чунаев"Вести-Владимир"