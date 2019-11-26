Пенсионерка скончалась после отказа врачей нести её на носилках по лестнице из-за неработающего лифта.

Пенсионерка скончалась после отказа врачей нести её на носилках по лестнице из-за неработающего лифта.Муж умершей рассказализданию, что женщине с инсультом пришлось самостоятельно спуститься с шестого на первый этаж.«Это было в субботу, 23 ноября. Мы были дома, когда жене стало плохо. Я вызвал скорую, сказал, что у супруги признаки инсульта. Врачи ехали очень долго: где-то полчаса-час. У нас квартира на шестом этаже, лифт в этот день не работал. Когда медики поднялись, они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдёмте спустимся по лестнице. Я начал ругаться. Мы оба пенсионеры, пожилые люди. Они ответили: либо так, либо никак. Жене пришлось спуститься самой. На первом этаже ей стало совсем плохо. Врачи какое-то время пытались её откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли».Инцидент произошёл в одном из домов на улице Василисина.