К участию в мероприятии привлекли представителей средств массовой информации региона.
26 ноября сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Владимиру совместно с представителями МЧС России по Владимирской области провели рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Ключевые цели мероприятия - оценка качества проведения предрейсовых осмотров автобусов и усиление контроля за обеспечением безопасности при перевозке пассажиров.
К участию в рейде привлекли представителей средств массовой информации региона.
В рамках мероприятий в присутствии специалистов и журналистов работники одного их автотранспортных предприятий города проверили состояние автобусов, которые готовились к выходу на маршрут. При проверке акцент был сделан на наличие исправных огнетушителей, аптечек и противооткатных приборов.
Продолжился рейд территории городского автовокзала.
При осмотре междугороднего транспорта сотрудники ГИБДД особое внимание уделили проверке бесперебойности работы внешних световых приборов, исправности тормозной системы и рулевого оборудования, а также соответствию сезону эксплуатируемой резины и степени её износа.
В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД проверили более 20 автобусов, отметив единичные случаи нарушений.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, старший инспектор ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков отметил, что в текущем году зарегистрировано более 60 ДТП с участием пассажирского транспорта, почти половина из которых произошли по вине водителей автобусов.
По словам инспектора ГИБДД, сотрудники технического надзора проводят рейды регулярно и в случаях выявления нарушений привлекают к ответственности не только водителей, но и должностных лиц компании-перевозчика.