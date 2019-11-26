К участию в мероприятии привлекли представителей средств массовой информации региона.

26 ноября сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Владимиру совместно с представителями МЧС России по Владимирской области провели рейд по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Ключевые цели мероприятия - оценка качества проведения предрейсовых осмотров автобусов и усиление контроля за обеспечением безопасности при перевозке пассажиров.К участию в рейде привлекли представителей средств массовой информации региона.В рамках мероприятий в присутствии специалистов и журналистов работники одного их автотранспортных предприятий города проверили состояние автобусов, которые готовились к выходу на маршрут. При проверке акцент был сделан на наличие исправных огнетушителей, аптечек и противооткатных приборов.Продолжился рейд территории городского автовокзала.При осмотре междугороднего транспорта сотрудники ГИБДД особое внимание уделили проверке бесперебойности работы внешних световых приборов, исправности тормозной системы и рулевого оборудования, а также соответствию сезону эксплуатируемой резины и степени её износа.В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД проверили более 20 автобусов, отметив единичные случаи нарушений.Отвечая на вопросы представителей СМИ, старший инспектор ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков отметил, что в текущем году зарегистрировано более 60 ДТП с участием пассажирского транспорта, почти половина из которых произошли по вине водителей автобусов.По словам инспектора ГИБДД, сотрудники технического надзора проводят рейды регулярно и в случаях выявления нарушений привлекают к ответственности не только водителей, но и должностных лиц компании-перевозчика.