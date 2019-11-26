288 тысяч -такая сумма была собрана на реабилитацию детей с неврологическими заболеваниями.

Доброе дело сделать нетрудно. Благотворительный вечер по сбору средств на реабилитацию детей с неврологическими заболеваниями прошёл во Владимире. Кто устроил эту акцию и чем она удивила.288 тысяч. Такую сумму собрала акция "Доброе дело" на реабилитацию детей с неврологическими заболеваниями. Каждые три месяца на лечение одного ребёнка необходимы 150 тысяч рублей - неподъемная сумма для большинства родителей. Помочь решил клуб "Я женщина", устроив благотворительный вечер.Надежда Галянкина, участница акции «Доброе дело»: «Благотворительность для меня очень важна и безусловно здорово, что во Владимире, в области проводятся такие мероприятия, которые освещают, рассказывают, показывают, что это легко и что стать частью чего-то большого и светлого может стать абсолютно любой. Для начала нужно просто прийти.»Аукцион, концертная программа, зона для макияжа. Особое место заняли детские игрушки, рисунки и одежда. Их ребята делали вместе с родителями. Акцию хотели сделать интересной и открытой.Виктория Дерипаско, организатор (клуб "Я женщина"): «Репутацию благотворительных мероприятий портят мошенники. Это очень обидно, потому что, бывает, за благими целями скрываются нечистые помыслы. А сегодня мы открыты, поэтому мы хотим показать, что это нужно детям нужна помощь, детям нужно внимание.»Собранные деньги переведены в фонд общественной организации "Дети - ангелы". Уже в ближайшее время двое малышей смогут получить медицинскую помощь.Ирина Долганова, председатель правления общественной организации «Дети-ангелы»: «Как только закрываем один сбор, сразу открываем другой сбор. У нас очередь. В этом году у нас в очереди 20 детей. Сейчас открыт тринадцатый сбор, поэтому очень сложно всё продвигается. У нас одновременно на сайте весит 2-3 сбора.»Акцию клуб проводит в первый раз, но точно не в последний. Цель - собирать благотворительные вечера два раза в год.Нина Глизница, Дмитрий Лизунов, "Вести-Владимир"