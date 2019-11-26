Второй день таксисты проводят забастовку около "Глобуса". По их словам, тарифы на перевозку пассажиров падают, а проценты - которые они платят компании "Яндекс", растут.

Второй день таксисты проводят забастовку около "Глобуса". По их словам, тарифы на перевозку пассажиров падают, а проценты - которые они платят компании "Яндекс", растут.Кроме того, чтобы не уйти в минус, водителям приходится "таксовать" по 14-16 часов, а особо выносливые - круглосуточно. Это проблема не только таксистов. Такие водители представляют опасность на дорогах и для самих пассажиров. Так как в таком состоянии водителя вряд ли можно назвать адекватным. Подобные акции прошли по всей России.Ильям Худиев, водитель такси: «Рабство. Это рабство. Сколько процентов сейчас берет агрегатор? Все вместе - 25%. И я не знаю, куда идёт все это. 25%, чтобы на работу выходить. Я не знаю, буду ли работать или нет, смогу или нет, но 700 рублей дай! Потому что там же голодные люди сидят. У них же дети умирают от голода. Да у меня со смены остается всего 500-700 рублей, но в лучшем случае в выходные 1000. Я для этого должен сделать 30 заказов, а вы представляете, что в этих пробках 30 заказов?»Какие выходы из положения предлагают водители? Расскажем в наших выпусках "Вестей" в 17.00 и 20.40.